Sequent Scientific zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sequent Scientific hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Sequent Scientific hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,51 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,570 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 114,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,46 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 4,41 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at