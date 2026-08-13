|
13.08.2026 06:31:29
Sequent Scientific zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sequent Scientific hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Sequent Scientific hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,51 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,570 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 114,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,46 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 4,41 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!