Ser Comm präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ser Comm hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 16,65 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,35 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at