Ser Comm: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ser Comm äußerte sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,89 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Ser Comm mit einem Umsatz von insgesamt 15,68 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,42 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 16,82 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,04 TWD beziffert. Im Vorjahr hatte Ser Comm 7,74 TWD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 54,00 Milliarden TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 56,79 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at