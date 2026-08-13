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13.08.2026 06:31:29
Ser Comm stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ser Comm lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,58 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Ser Comm 1,13 TWD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 68,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,62 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,22 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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