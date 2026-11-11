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11.11.2026 06:31:29
Ser Comm stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ser Comm hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Ser Comm 1,00 TWD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ser Comm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,83 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 14,75 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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