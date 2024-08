Ser Comm zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ser Comm ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ser Comm die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,05 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,48 Prozent zurück. Hier wurden 13,71 Milliarden TWD gegenüber 15,67 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at