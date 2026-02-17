|
SER Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
SER Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,17 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,10 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat SER Industries 1,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,5 Millionen INR umgesetzt worden.
