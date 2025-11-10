SER Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SER Industries hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

SER Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,390 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at