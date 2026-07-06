06.07.2026 06:31:29

SER Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SER Industries hat am 03.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,38 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SER Industries ein Ergebnis je Aktie von -1,880 INR vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,1 Millionen INR – eine Minderung von 65,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,2 Millionen INR eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SER Industries ein EPS von -3,920 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,42 Prozent auf 5,53 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,67 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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