Sera Investments and Finance India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sera Investments and Finance India präsentierte am 14.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sera Investments and Finance India 59,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 135,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at