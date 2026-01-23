Sera Investments and Finance India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sera Investments and Finance India hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,06 INR gegenüber -0,810 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 252,2 Millionen INR – ein Plus von 4984,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sera Investments and Finance India 5,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at