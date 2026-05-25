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25.05.2026 06:31:29
Sera Investments and Finance India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sera Investments and Finance India hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,90 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,310 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 419,1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,6 Millionen INR umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 8,08 INR gegenüber 0,390 INR je Aktie im Vorjahr.
Der Jahresumsatz wurde auf 718,33 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 115,89 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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