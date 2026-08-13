Sera Investments and Finance India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sera Investments and Finance India gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,57 INR, nach 0,020 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2179,09 Prozent auf 589,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at