Sera Prognostics A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sera Prognostics A hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Sera Prognostics A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,200 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sera Prognostics A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 75,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at