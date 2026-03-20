Sera Prognostics A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sera Prognostics A hat am 18.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sera Prognostics A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,670 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sera Prognostics A 0,08 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,08 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at