Serabi Gold zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Serabi Gold hat am 22.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 GBP, nach 0,100 GBP im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36,9 Millionen GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26,2 Millionen GBP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at