SERAKU gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SERAKU hat am 14.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 26,63 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SERAKU 32,47 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,10 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,24 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at