SERAKU informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SERAKU hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,93 JPY gegenüber 35,61 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 6,25 Milliarden JPY gegenüber 6,20 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

