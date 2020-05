Seraphim liefert Module mit 183 MW an die Philippinen

CHANGZHOU, China, 11. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Die Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd. (Seraphim), einer der weltweit führenden Hersteller von Solarmodulen, hat kürzlich die Unterzeichnung eines Vertrages mit ERS Energy Sdn Bhd („ERS") bekannt gegeben, einem der einflussreichsten EPC-Dienstanbieter, in dessen Rahmen hocheffiziente Solarmodule einer Gesamtleistung von 183 Megawatt für Projekte auf den Philippinen geliefert werden.

Das Projekt wird gemeinsam mit AC Energy Inc., der Stromplattform der Ayala Corporation gebaut. ERS Energy Sdn Bhd ist EPC-Vertragsnehmer und Seraphim Lieferant der Module. Als Standorte der Solarfarmprojekte sind Alaminos (Laguna) und Gigasol (Zambales) vorgesehen.

Jonathan Kan, Geschäftsführer von ERS Energy Sdn Bhd, kommentierte dies mit den Worten: „Seraphim und ERS pflegen seit vielen Jahren eine exzellente Zusammenarbeit. Das Engagement und die Fachkompetenz von Seraphim in der Solarbranche haben uns stets beeindruckt und machen sie zu einem idealen Partner. Wir sind entschlossen, unseren Kunden gemeinsam sichere und zuverlässige Produkte hoher Qualität zu liefern."

Bei diesen Projekten kommen die monokristallinen Halbzellen-PERC-Module mit 158,75 mm von Seraphim zum Einsatz. Seraphim bringt innovative Konstruktionsmerkmale ein. Halbzellenmodule verfügen über geringeren Strom- und Serienwiderstand, was Mismatch-Verluste, internen Stromverlust und Schatteneffekte minimiert. Der hohe Ausstoß von Halbzellenmodulen maximiert die Stromerzeugung auf beschränkter Grundfläche, was bei größeren Kraftwerken zu einer signifikanten Kosteneinsparung führt.

„Wir sind über die Unterzeichnung dieses Liefervertrages mit ERS Energy, dem EPC-Vertragsnehmer für diese Projekte, sehr erfreut. Dies stärkt unsere langfristige strategische Beziehung weiter und ermöglicht uns, unsere führende Position auf dem philippinischen Markt beizubehalten", sagte Polaris Li, der Präsident von Seraphim. „Unsere Aufgabe lautet, die Philippinen dabei zu unterstützen ihre Zielsetzungen bei erneuerbarer Energie zu erreichen. Dazu kommen unsere langjährige Erfahrung und führende Technologie zum Einsatz."

Seraphim arbeitet seit 2016 daran, seine Präsenz auf den philippinischen Markt auszubauen. Die Auslieferung von Modulen mit 183 MW ist ein weiterer Markstein des Produktportfolios in der Region, zu der Indonesien, Malaysia und Vietnam zählen.

Informationen zu Seraphim

Seraphim wurde 2011 gegründet und spezialisiert sich auf Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Fotovoltaikprodukten. Bislang wurden in mehr als 40 Ländern auf der ganzen Welt über 8 GW der Produkte von Seraphim installiert.

Informationen zu ERS Energy Sdn Bhd

ERS hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur (Malaysia) und hat seine Präsenz in einer Reihe südostasiatischer Länder schnell ausgebaut. Es ist ein preisgekröntes Unternehmen für Solarenergie, das hauptsächlich für seine Kapazitäten bei Konstruktion, Beschaffung, Auftragsvergabe und Bau (EPCC) und Systemintegration in der Fotovoltaik bekannt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.seraphim-energy.com