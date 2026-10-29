HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
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29.10.2026 17:35:27
Serbia: Hope, tension and apprehension as voters prepare to elect new parliament
After two years of protests, Serbia faces a pivotal election on Sunday, with a student-led challenge to Aleksandar Vucic's lengthy rule. Allegations of electoral irregularities and fears of a post-election crisis abound.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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