Serbiens Präsident Vucic hält Ukraine-Invasion für 'schweren Fehler'

BELGRAD (dpa-AFX) - Der eigentlich russlandfreundliche serbische Präsident Aleksandar Vucic hat den Einmarsch Russlands in die Ukraine kritisiert. "Wir halten es für einen schweren Fehler, die territoriale Unversehrtheit eines Landes wie der Ukraine zu verletzen", sagte er am Freitagabend in Belgrad. Zugleich kündigte er an, dass sein Land keine Sanktionen gegen Russland verhängen werde.

Fast 40 Stunden nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine äußerte sich Vucic zum ersten Mal zu der weltweit verurteilten Aggression Moskaus. Der Serbe pflegt ein freundschaftliches Verhältnis zu seinem russischen Kollegen Wladimir Putin./gm/DP/ngu