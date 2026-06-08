Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
08.06.2026 11:02:00
Serena Williams is making a comeback; these are the properties that built her $35 million real estate portfolio
Williams is one of the most successful athletes to ever take part in tennis, but she’s also been steadily building her collection of properties for many years.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!