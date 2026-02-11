SERENDIP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SERENDIP hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44,79 JPY. Im Vorjahresviertel waren 128,20 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 183,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,05 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at