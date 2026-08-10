SERENDIP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SERENDIP stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 17,69 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SERENDIP noch ein Gewinn pro Aktie von 19,80 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 69,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,87 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at