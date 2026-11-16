SERENDIP gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SERENDIP veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,35 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SERENDIP ein EPS von 148,65 JPY in den Büchern gestanden.

SERENDIP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,99 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 60,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at