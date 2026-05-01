Seres Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Seres Group hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,72 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 41,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at