Seres Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Seres Therapeutics hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -1,63 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seres Therapeutics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at