Seres Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Seres Therapeutics äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at