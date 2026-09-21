Sergio Ermotti: «Es geht um mehr als die UBS und den Finanzplatz»

In einen Interview mit der NZZ platziert der UBS-CEO einen eindringlichen Appell an die Parlamentarier, sich bei der Eigenkapitalregulierung von den Fakten leiten zu lassen. Er erinnert die Finma und die Schweizerische Nationalbank an ihre Versäumnisse im Vorfeld des Untergangs der Credit Suisse und bricht eine Lanze für das Instrument der AT1-Bonds.