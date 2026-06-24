KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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24.06.2026 11:57:15
Sergio Ermotti, KI, die Schweiz und der Zwang zum Wachstum
Der UBS-CEO äusserte sich am Point Zero Forum zum Einfluss von KI auf seine Bank und die richtige Positionierung der Schweiz. Mit Blick die künftige Bankenregulierung gab er sich hoffnungsvoll. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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