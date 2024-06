Sergio Ermotti: «Man darf die UBS jetzt nicht bestrafen»

Einen Fall wie die Credit Suisse dürfe es nie mehr geben, betonte UBS -Chef Sergio Ermotti am Dienstagabend an einem Vortrag in Luzern. Gleichzeitig warnte er vor zu hohen regulatorischen Bestimmungen. Diese würden nichts bringen. Man müsse stattdessen die Warnsignale frühzeitig erkennen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel