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02.11.2026 06:31:29
Seria hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Seria ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Seria die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 60,94 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Seria ein EPS von 41,91 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Seria im vergangenen Quartal 69,03 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Seria 60,88 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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