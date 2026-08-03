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03.08.2026 06:31:29
Seria präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Seria präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 67,01 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seria 37,18 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69,60 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 60,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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