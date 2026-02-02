|
02.02.2026 06:31:29
Seria präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Seria hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 75,50 JPY. Im letzten Jahr hatte Seria einen Gewinn von 50,18 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Seria im vergangenen Quartal 68,72 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Seria 62,15 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
