Seria: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Seria präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41,91 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Seria ein EPS von 32,20 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Seria im vergangenen Quartal 60,88 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Seria 57,78 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at