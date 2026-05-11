Seria: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Seria veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Seria hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 64,49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 31,21 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 65,60 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 58,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 219,08 JPY. Im letzten Jahr hatte Seria einen Gewinn von 149,09 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,20 Prozent auf 255,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 236,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at