Serie mit Engelke und Pastewka: Start von Staffel zwei klar

MARBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Nach "Perfekt Verpasst" mit Anke Engelke und Bastian Pastewka kommt die Fortsetzung "Perfekt Zusammen?!" - und nun steht auch das Startdatum der zweiten Serienstaffel fest. ""Perfekt Zusammen?!" ist ab dem 29. Januar 2027 exklusiv bei Prime Video verfügbar", teilte Amazons Streamingdienst (Amazon) am Donnerstag bei einer Programmpräsentation in Berlin mit.

Die Fortsetzung der im Sommer 2024 erschienenen Serie (8 Mal etwa 30 Minuten) erzählt erneut in acht Folgen humorvoll und mit Wärme die Story von Maria und Ralf.

"Am Ende der ersten Staffel sind sie ja zusammengekommen. In "Perfekt Zusammen?!" müssen wir erleben, ob die beiden auch wirklich gut miteinander können", hatte Pastewka der dpa schon letzten Sommer über die Fortsetzung gesagt.

Staffel zwei geht ans Eingemachte einer Beziehung

In der zweiten Staffel geht es um den Alltag einer Patchwork-Familie. Es geht um die Hochs und Tiefs der Serienhauptfiguren, die beide für sich selbst, aber auch als Paar erleben. Sich zu verlieben war ja einfach, doch das Abenteuer einer Langzeit-Beziehung ist ungleich schwerer.

In der ersten Staffel waren die beiden Hauptfiguren immer wieder knapp aneinander vorbeigeschlittert, um sich am Ende dann aber doch zu treffen und ein Paar zu werden. Erleichtert hat das Einander-Verpassen auch der Drehort: Die Serie spielt in Marburg in Hessen, wo es eine Unter- und eine Oberstadt gibt und man vielleicht tatsächlich einfacher aneinander vorbeileben kann.

Das Projekt wurde erneut von der Firma btf (bildundtonfabrik) produziert. Pastewka (54) und Engelke (60) sind auch als Executive Producer involviert.

Engelke und Pastewka arbeiten schon lange zusammen

Das Comedy-Duo verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft. Sie hatten viele gemeinsame Auftritte. Fans schätzen die beiden etwa für ihre einstigen "Wochenshow"-Sketche oder für ihre Verkörperung des skurrilen Volksmusik-Duos Wolfgang und Anneliese.

Eine gemeinsame fiktionale Serie, gar mit den beiden als Liebespaar, hatte es allerdings nicht gegeben, bis sie nun eben für Prime Video die Rollen der zwei Ü50-Singles Ralf und Maria übernahmen, die unter widrigen Umständen zum Paar werden.

Die Kritiken zur ersten Staffel fielen überwiegend positiv aus. Wie es weitergeht, wird gut einen Monat nach Weihnachten, im neuen Jahr, klar./gth/DP/zb