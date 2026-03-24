Serie von Atommülltransporten quer durch NRW startet

JÜLICH/AHAUS (dpa-AFX) - Der umstrittene Transport von Atommüll vom rheinischen Jülich quer durch Nordrhein-Westfalen nach Ahaus im Münsterland hat begonnen. Der erste Konvoi mit einem von 152 Castor-Behältern starte jetzt, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur./vd/DP/jha