Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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25.08.2026 05:49:38
Serie von Betriebstreffen zu Krise bei VW beginnt
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Konzern in der Krise: Bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) beginnt mit der Betriebsversammlung am Dienstag (9.30 Uhr) in der Wolfsburger Zentrale eine Serie von außerordentlichen Treffen zwischen Vorstand und Belegschaft. Die Arbeitnehmervertretung hat dazu geladen und verlangt Klarheit von der Konzernführung mit Blick auf angekündigte Sparmaßnahmen. Tausende Stellen und vier Werke sollen bei Europas größtem Autobauer in Gefahr sein.
VW-Chef Oliver Blume hatte erklärt, dass bisherige Einsparungen noch nicht ausreichend seien. "Wir sind überdimensioniert. Das macht uns oft zu langsam und zu kompliziert", beschrieb der VW-Boss das Problem. "Die Lage ist mehr als kritisch", sagte Blume zuletzt in einem internen Interview.
Insgesamt stehen bei Volkswagen neun außerordentliche Betriebsversammlungen in den kommenden Tagen auf dem Programm./bch/DP/stw
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