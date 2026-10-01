Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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01.10.2026 12:30:00
Serienproduktion gestartet: BMW Group eröffnet Werk Irlbach-Straßkirchen
Neuer Standort versorgt deutsche Fahrzeugwerke mit Hochvoltbatterien für die Neue Klasse – Investition von rund einer Milliarde Euro – Produktionsvorstand Wittmann: „Starkes Signal für den Standort Deutschland“ – erste Hochvoltbatterien für den neuen BMW i3 aus München – bayerisches Batterienetzwerk: Forschung, Produktion und RecyclingWeiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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