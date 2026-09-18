Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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18.09.2026 12:22:00
Series 12 und Ultra 4: Neue Gesundheitsfunktionen der Apple Watch im Überblick
Apple hat einen neuen Messblock für wichtige Gesundheitsdaten auf die Rückseite der Watch gepackt. Damit soll die Werteerfassung genauer und häufiger werden.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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17.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 340 Dollar (dpa-AFX)
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17.09.26
|The Apple trust premium in the age of AI (Financial Times)
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16.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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15.09.26
|Musk beendet Rechtsstreit mit Apple – Kooperation mit OpenAI nicht mehr im Visier - Aktie schwächer (dpa-AFX)
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15.09.26
|Evercore setzt auf 6 KI-Hardware-Aktien: Apple, Seagate & Co. im Blick (finanzen.at)
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15.09.26
|Apple, Oracle, OpenAI, SK Hynix, Infineon, SAP - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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15.09.26
|Apple, Oracle, OpenAI, SK Hynix, Infineon, SAP - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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15.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Apple Neutral
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|03.09.26
|Apple Neutral
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|05.08.26
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|03.08.26
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|31.07.26
|Apple Neutral
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