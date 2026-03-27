Serina Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Serina Therapeutics hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,910 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Serina Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -1,510 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 116,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,13 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,06 Millionen USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 2,080 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 0,13 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at