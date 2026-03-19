Serina Therapeutics Aktie

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WKN DE: A407RQ / ISIN: US81751A1088

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19.03.2026 15:43:50

Serina Therapeutics Shares Surge 70% On Private Placement

(RTTNews) - Serina Therapeutics, Inc. (SER) shares soared 69.80 percent to $2.1700, gaining $0.8900 on Thursday, after the company announced a private placement financing that could provide up to $30 million in total funding.

The stock is currently trading at $2.1700 compared with its previous close of $1.2800. Shares opened at $2.1000 and traded between $2.0800 and $2.4200 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume reached about 76.89 million shares, far above the average volume of about 1.51 million shares.

Serina said it entered definitive agreements for a first tranche private placement raising $15 million in gross proceeds, with a second tranche of up to an additional $15 million expected by the end of April. The financing also includes warrant coverage that could generate up to $33.3 million in future proceeds.

The stock has traded in a 52-week range of $1.2200 to $7.9200.

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