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16.11.2026 06:31:29
Seritage Growth Properties (A) When Issued: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Seritage Growth Properties (A) When Issued präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 66,60 Prozent auf 1,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,7 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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