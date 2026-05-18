Seritage Growth Properties (A) When Issued präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Seritage Growth Properties (A) When Issued hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Seritage Growth Properties (A) When Issued hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,420 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Seritage Growth Properties (A) When Issued im vergangenen Quartal 2,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 56,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Seritage Growth Properties (A) When Issued 4,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at