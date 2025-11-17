|
Seritage Growth Properties (A) When Issued präsentierte Quartalsergebnisse
Seritage Growth Properties (A) When Issued hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
