Seritage Growth Properties (A) When Issued veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Seritage Growth Properties (A) When Issued präsentierte in der am 14.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,82 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,730 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Seritage Growth Properties (A) When Issued in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,2 Millionen USD im Vergleich zu 5,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at