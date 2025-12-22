|
Sernova gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sernova gab am 19.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,050 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
