Sernova gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sernova gab am 19.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,050 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at