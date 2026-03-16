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16.03.2026 06:31:29
Sernova mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Sernova hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.
Sernova hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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