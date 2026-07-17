|
17.07.2026 06:31:29
Serstech AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Serstech AB lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,7 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 111,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Serstech AB einen Umsatz von 4,6 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!