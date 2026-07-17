Serstech AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Serstech AB lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,7 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 111,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Serstech AB einen Umsatz von 4,6 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at